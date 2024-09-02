МОК обвинили в нежелании бороться за права спортсменов

Владимир Путин обвинил МОК в нежелании бороться за права спортсменов

Президент России Владимир Путин обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в нежелании бороться за права спортсменов. Его слова приводит сайт Кремля.

По мнению главы государства, руководители организации действуют по указке США и заняты исключительно работой по сохранению собственного статуса, власти и финансового благополучия.

«Россия выступает за соблюдение политического нейтралитета спорта, признает его большую роль в упрочении гуманитарных связей, выстраивании взаимоуважительного общения, укреплении отношений между государствами и народами», — добавил Путин.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.