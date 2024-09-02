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18:34, 2 сентября 2024Мир

Польшу уличили в планах сбивать ракеты России без участия НАТО

Профессор Клепацкий: Польша может начать сбивать ракеты России без участия НАТО

Фото: Amir Cohen / Reuters

Польша может начать сбивать ракеты России без участия НАТО, что приведет к незамедлительной реакции Москвы. Об этом заявил профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий, передает «Абзац».

«В этом случае речь идет не только о Варшаве, а она получит "ответку", но это ответственность страны перед НАТО. Если она пойдет на обострение и эту провокацию, тогда альянс должен как-то реагировать на ответные действия России (...) Если она [подобная провокация] состоится, это не будет пропущено Россией», — рассказал эксперт.

Клепацкий также подчеркнул, что нынешние власти Польши склонны к провокационному стилю в международных делах. Поэтому он допустил, что Варшава решится на подобные шаги к эскалации ситуации.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна и другие государства, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО. По его словам, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехваты над украинской территорией могут втянуть Североатлантический альянс в войну с Россией.

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      Максим Габриелян
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