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14:09, 2 сентября 2024Экономика

Поставки российского газа в страну НАТО взлетели

Глава департамента МИД Биричевский: экспорт газа из РФ в Грецию вырос в 4 раза

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По итогам 2023 года суммарные объемы поставок российского газа в Грецию выросли более чем в четыре раза в сравнении с показателем 2022-го. О резком росте экспорта этого вида топлива из РФ в страну НАТО заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Его слова приводит РИА Новости.

Несмотря на существенный рост экспорта газа, показатель продолжает оставаться значительно ниже уровней, фиксировавшихся до 2022 года, посетовал аналитик. Однако с учетом стратегии властей Евросоюза (ЕС) по резкому снижению зависимости от импорта российских энергоресурсов, динамику поставок в Грецию в 2023-м можно считать положительной, пояснил он. «Факты, как говорится, налицо», — резюмировал Биричевский.

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Ранее он сообщил о заметном росте поставок российского газа в Европу. Так, по итогам первой половины 2024 года экспорт этого топлива из РФ в ЕС превысил показатель за аналогичный период 2023-го. На этом фоне, отметил эксперт, доля российского газа в структуре европейского импорта в настоящее время достигает 15 процентов.

За этот период времени, добавил Биричевский, одним из лидеров по темпам роста закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России оказалась Франция. Европейская страна увеличила импорт этого вида топлива из РФ более чем в два раза. За первые шесть месяцев 2024 года суммарные объемы поставок в данном направлении выросли с 2 до 4,4 миллиарда кубометров, большая часть которых ушла на реэкспорт, заключил аналитик.

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