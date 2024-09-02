Прослывший секс-бомбой российский бортпроводник записал поздравление для школьников

Бортпроводник «Аэрофлота» Даниил записал поздравление для школьников

Бортпроводник «Аэрофлота» Даниил, прослывший секс-бомбой в соцсетях, записал поздравление для школьников ко Дню знаний. Видео опубликовал Telegram-канал «Крыша ТурДома».

На размещенных в сети кадрах Даниил, которого назвали самым красивым мужчиной российской авиации, выступает в роли учителя: пишет на доске, просит достать двойные листочки для контрольной работы, показывает химический опыт и ставит в тетрадь оценки.

«Умным быть круто. Учитесь хорошо, ребята», — дает он напутствие школьникам в конце ролика.

Снятый на борту самолета ролик с Даниилом, на котором он проводит инструктаж по безопасности, в июле стал вирусным в сети. Россиянки оставили в комментариях тысячи восторженных комментариев.