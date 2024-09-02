Путин заявил, что трансгендеры наносят непоправимый ущерб женскому спорту

Президент России Владимир Путин оценил влияние трансгендеров на женский спорт. Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы государства, это наносит спорту непоправимый ущерб. «Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места», — отметил Путин.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал сроки появления трансгендеров в футболе. Он допустил, что это произойдет через 10 лет.

13 августа стало известно, что итальянская бегунья Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр. 50-летняя спортсменка совершила переход в 2019 году.