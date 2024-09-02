Раскрыты новые подробности расследования в отношении Дурова

Прокуратура Парижа: расследование дела Дурова может продлиться несколько месяцев

Расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова может продлиться несколько месяцев. Новые подробности дела раскрыли РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что медиаменеджер должен проживать во Франции по одному адресу. Кроме того, добавили в прокуратуре, залог в пять миллионов евро Дуров будет вносить частями.

О том, что Дурова обязали жить по определенному судом адресу, стало известно 29 августа. При этом отмечалось, что предприниматель не находится под домашним арестом, поэтому может не носит специальный электронный браслет.

28 августа основателя Telegram взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Дурова обвинили в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных действий.