Рост продаж китайских электрокаров объяснили

WSJ: мировые продажи китайских электрокаров выросли благодаря госсубсидиям

Продажи китайских электрокаров растут по всему миру благодаря правительственным субсидиям. Такое объяснение ситуации на авторынке нашли эксперты The Wall Street Journal.

В августе китайская BYD продала 373 тысячи машин (плюс 36 процентов в годовом выражении), Li Auto — 48,1 тысячи (плюс 38 процентов), а Zeekr — 18 тысяч (плюс 46 процентов). Опрошенные изданием эксперты полагают, что таких результатов производители смогли достичь за счет госсубсидий программы trade-in и активной скупки машин перед началом осени со стороны дилерских центров.

«Рынок входит в период пикового спроса на фоне небольшого числа новых моделей и все большего числа акций и других программ по привлечению клиентов», — предположил аналитик инвестбанка Nomura Джоэль Инь.

В середине августа Евросоюз представил окончательный вариант проекта о пошлинах на поставки китайских электромобилей, которые планируют задействовать с ноября. Сейчас работают временные тарифы, размер которых отличается в зависимости от бренда.

США объявили о повышении пошлин на электрокары из КНР в четыре раза, до 100 процентов, еще в мае. В Белом доме указали, что эта мера защитит американских производителей от китайского импорта, который субсидируется на национальном уровне. Также собирается ввести 100-процентные пошлины на электромобили из КНР и Канада.