Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:30, 2 сентября 2024Силовые структуры

Сбивший трех россиян перегонщик трамвая предстанет перед судом

В Петербурге осудят перегонщика трамвая, сбившего трех пешеходов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего водителя-перегонщика трамвая, который насмерть сбил пешехода в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Его дело будет рассматривать Василеостровский районный суд.

По версии следствия, днем 12 апреля перегонщик трамвая, получив задание на техническую обкатку транспорта, не проверил работу тормозов при выезде из депо и совершил наезд на пешехода на улице Наличной. Потерпевшей оказалась 46-летняя женщина, она не выжила. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в полиции, всего пострадавших было трое.

Ранее Павловский городской суд Нижегородской области приговорил к восьми годам колонии общего режима местную жительницу, которая специально переехала лежавшего мужчину на автомобиле.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      Названа замена России в хоккейном турнире Олимпиады-2026 в случае недопуска команды

      Желающей вернуться к изменявшему ей бывшему мужу 63-летней женщине дали совет

      В Киеве произошла стрельба

      Сбивший трех россиян перегонщик трамвая предстанет перед судом

      Пытавшегося изнасиловать девушку-инвалида мигранта отправили в СИЗО

      Посол заявил об отказе США выдать визы учителям школы при посольстве России

      В российском регионе седьмой раз за день объявили ракетную опасность

      России предсказали новое повышение ключевой ставки

      США захотели добиться конфискации самолета президента Венесуэлы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше