Сбивший трех россиян перегонщик трамвая предстанет перед судом

В Петербурге осудят перегонщика трамвая, сбившего трех пешеходов

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего водителя-перегонщика трамвая, который насмерть сбил пешехода в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Его дело будет рассматривать Василеостровский районный суд.

По версии следствия, днем 12 апреля перегонщик трамвая, получив задание на техническую обкатку транспорта, не проверил работу тормозов при выезде из депо и совершил наезд на пешехода на улице Наличной. Потерпевшей оказалась 46-летняя женщина, она не выжила. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в полиции, всего пострадавших было трое.

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