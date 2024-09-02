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13:06, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Сообщение об отказе России эвакуировать жителей Курской области не нашло подтверждения

Сообщение об отказе РФ эвакуировать россиян из Курской области не подтвердилось

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Представитель группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» Вадим Мысник заявил, что Россия не предоставляет коридор для эвакуации мирных жителей Курской области. Это сообщение не нашло подтверждения.

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В действительности эвакуация мирных жителей Курской области активно проводится. В частности, 28 августа Министерство обороны совместно с МЧС провели эвакуацию жителей серой зоны под Курском. За сутки спасатели помогли связаться друг с другом членам 58 семей, чьи родственники жили в приграничье. Так называемая серая зона — участок в зоне боевых действий, который находится между позициями противостоящих сил.

24 августа заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров также сообщил, что из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали около 3,2 тысячи человек.

По его словам, жители покинули опасную территорию самостоятельно, а также в составе организованных колонн. Более десяти тысяч человек остаются в пунктах временного размещения в нескольких регионах России. Среди них — три тысячи детей.

Отмечалось, что всего функционировало почти 200 пунктов. В них прибывшим оказывали медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, специалисты органов власти помогали эвакуированным восстановить документы и оформить соответствующие выплаты.

26 августа депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, что вместе с помощником он эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм после того, как ВСУ разрушили мосты там. С момента начала добровольной эвакуации политик вывез в безопасные районы порядка 700 человек.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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