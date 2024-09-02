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03:41, 2 сентября 2024Россия

Спасатели обнаружили тело 18-го погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

МЧС: спасатели обнаружили тело 18-го погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Тело 18-го погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке было обнаружено спасателями. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Поиски четырех человек и черного ящика продолжаются», — уточняется в публикации.

Ми-8, который осуществлял туристическую поездку, пропал с радаров утром 31 августа. Экипаж должен был выйти на связь около 07:15 по Москве, однако этого не произошло. На борту находились 3 члена экипажа и 19 пассажиров.

Ранее стало известно, что крушение вертолета Ми-8 на Камчатке могла спровоцировать ошибка пилотирования в условиях тумана. До этого сообщалось, что Ми-8 перед крушением врезался в сопку. Обломки транспортного средства были обнаружены у горного массива вулкана Вачкажец.

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      Маргарита Пименова
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