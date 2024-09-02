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08:56, 2 сентября 2024Забота о себе

Уролог назвал нормальный размер пениса

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, что нормальной длиной пениса считается 12-16 сантиметров. Среднестатистические параметры врач назвал в своем Telegram-канале.

По словам Гадзияна, средним считается пенис длиной от 13 до 15 сантиметров в состоянии эрекции, маленьким — длиной менее 9,5-10 сантиметров. Большим можно назвать орган от 16 до 18 сантиметров, а очень большим — от 19-21 и более, подчеркнул Гадзиян.

Врач добавил, что чаще всего пенис имеет изогнутую вверх форму. Об этом не стоит беспокоиться, если угол загиба не превышает 30 градусов. Однако у некоторых мужчин половой орган может загибаться и слегка вниз. «Исправить кривизну, мешающую нормальному сексу, возможно, но только хирургически», — уточнил уролог.

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Ранее Гадзиян перечислил несколько интересных фактов об эрекции. В частности, он назвал качество эрекции показателем общего состояния здоровья мужчины.

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      Алиса Дмитриева
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