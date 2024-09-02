В российском аэропорту рассказали об использовании пушек и диско-шаров

Орнитолог аэропорта Якутска Голоков: пушки и диско-шары помогают отпугивать птиц

В аэропорту Якутска для отпугивания птиц установлены газовые пушки и выглядящие как диско-шары установки. Об использовании этих предметов рассказал техник-орнитолог Вячеслав Голоков, его слова приводит портал ЯСИА.

По словам Голокова, газовые пушки заряжаются пропаном и делают «выстрелы» каждые несколько минут, помогая отпугивать птиц. В свою очередь, блестящие диско-шары пугают птиц яркими вспышками. Кроме того, в аэропорту Якутска установлены колонки, воспроизводящие звуки паники птиц, и воздушные змеи, похожие на пернатых хищников.

«Он [змей] сконструирован таким образом, чтобы легко взлетать в воздух даже на самом слабом ветру. При возникновении порывов ветра создается ощущение, будто "хищник" делает резкий бросок на жертву», — рассказал Голоков.

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