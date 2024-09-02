В российском регионе запечатлели бегающих по полю косуль

В Чишминском районе Башкирии запечатлели бегающих по полю косуль

В российском регионе запечатлели косуль, которые бегали по полю. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash Batash.

На размещенных кадрах видно, как двое животных стремительно передвигаются вдоль деревьев. По данным издания, косуль засняли в Чишминском районе Башкирии.

В июле брачные игры европейских косуль в российском регионе попали на видео. На размещенных кадрах был запечатлен самец, который гонялся за самкой в так называемой «зоне покоя». По словам специалистов, сезон размножения у косуль приходится на июль-август. Отмечалось, что животные попали в объектив фотоловушки Моршанского округа в Тамбовской области.