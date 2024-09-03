Бегунья-трансгендер из Италии не смогла выйти в финал Паралимпиады

Бегунья-трансгендер Валентина Петрилло не вышла в финал в беге на 400 метров

Бегунья-трансгендер из Италии Валентина Петрилло не вышла в финал Паралимпиады в беге на 400 метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальном забеге итальянка установила личный рекорд, но этого не хватило, чтобы отобраться в финал. Она показала шестое время из восьми стартовавших — 57,58 секунды.

50-летняя Петрилло принимала участие в соревнованиях для людей с нарушением зрения. Она — первая в истории Паралимпиад

спортсменка-трансгендер.

Ранее россиянка Александра Зяблицева рассказала об удивившей ее на Паралимпиаде вещи. Она отметила, что никогда не видела такого количества болельщиков. «В Токио были пустые трибуны, на чемпионате Европы были только наши же сокомандники, а тут люди пришли посмотреть на нас. Прикольно. Это заряжает!» — заявила Зяблицева.

