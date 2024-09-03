Гарика Харламова прозвали в сети алкоголиком из-за наряда на школьной линейке дочери

Популярного комика, резидента шоу Comedy Club на канале ТНТ Гарика Харламова в сети прозвали алкоголиком из-за наряда на школьной линейке дочери. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) его бывшей жены, Кристины Асмус.

На размещенном снимке 43-летний артист предстал с дочерью и бывшей супругой. Для упомянутого случая юморист выбрал черную футболку Dolce & Gabbana с надписью, спортивные шорты и кроссовки. На нем были солнцезащитные очки и кепка.

Пользователи сети раскритиковали образ Харламова в комментариях под постом. «Отец одет как алкоголик», «Мама с дочей красотки, папа как всегда…», «Гарик в чем спал, в том и пришел к дочери на линейку», «Гарик как на шашлыки пришел. Нельзя было одеться нормально?», «У Гарика, конечно, странный внешний вид для школы», «Гарик с огорода заскочил?» — возмутились они.

В августе Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность на фото с красных дорожек. Звезда кинокартины «Текст» поделилась серией снимков со светского мероприятия. На размещенных кадрах она предстала в черном костюме, состоящем из брюк и жилета с широкими плечами.