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13:23, 3 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях приема просроченных лекарств

Терапевт Кондрахин: просроченные лекарства становятся бесполезными

Фото: Freestocks / Unsplash

Лекарства после истечения срока годности становятся бесполезными, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. О последствиях приема просроченных препаратов он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Кондрахин подчеркнул, что необходимо строго придерживаться всех предписаний, указанных в инструкции к лекарственным средствам, в том числе нельзя игнорировать срок годности. По его словам, даже если препарат просрочен на месяц, то пить его не рекомендуется.

Терапевт отметил, что исключение можно сделать в экстренной ситуации, когда другие лекарства недоступны. Но даже в этом случае, срок просрочки должен быть небольшим, предупредил врач. Он рекомендовал обращать внимание и на соблюдение правил хранения.

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Кондрахин отметил, что прием просроченных лекарств, скорее всего, не причинит вреда здоровью, но и пользы от него не будет. «Если человек принимает лекарства, а действия от них нет, это может быть не очень приятно», — заключил специалист.

Ранее россиян предупредили о лекарствах, увеличивающих риск тромбоза. По словам сердечно-сосудистого хирурга, флеболога Ильи Сорокваша, вязкость крови увеличивается при приеме женских контрацептивов, препаратов для гормональной заместительной терапии и некоторых других лекарств.

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      Екатерина Улитина
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