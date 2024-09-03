Российский паралимпиец выиграл бронзу Игр в Париже в прыжках в длину

Россиянин Никита Котуков стал третьим в соревнованиях прыгунов в длину

Россиянин Никита Котуков выиграл бронзовую медаль Паралимпиады в Париже в прыжках в длину. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Котуков соревновался в зачете лиц с дефицитом верхних конечностей. Результат россиянина — 7,05 метра. Победил кубинец Робьель Соль, который прыгнул на 7,41 метра.

Котуков заявил, что огорчен третьим местом. «Понимал — мог быть выше», — добавил российский паралимпиец.

Ранее золото с паралимпийским рекордом на Играх в Париже завоевал российский бегун Александр Костин. Он преодолел дистанцию за 3 минуты и 44,43 секунды. Таким образом, россиянин превзошел предыдущий паралимпийский рекорд, с 2012 года принадлежавший Абдеррахиму Жу из Туниса (3.48,31).