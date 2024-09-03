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16:35, 3 сентября 2024Мир

В Кремле ответили на вопрос о сигнале России и Монголии западным странам

Песков: Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать западным странам
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать западным странам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в его Telegram-канале.

«Ни у Монголии, ни у России не стоит задача что-то показывать западным странам», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он отметил, что страны являются ближайшими соседями и хотят развивать двустороннее сотрудничество, которое имеет глубокие исторические корни и опирается на традиции.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) может привлечь Монголию к ответственности в связи с отказом выполнять ордер на «арест» Владимира Путина в ходе его официального визита в страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что решения МУС не имеют значения для Москвы, не являющейся участницей Римского статута.

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      Виктория Кондратьева
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