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06:37, 3 сентября 2024Наука и техника

В НАСА назвали причину странных звуков на Boeing Starliner

НАСА странные звуки на Boeing Starliner объяснило аудиосистемой МКС

Фото: Steve Nesius / Reuters

Странный звук, который услышал астронавт Барри Уилмор на космическом корабле Boeing Starliner, был связан со спецификой аудиосистемы Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила руководитель отдела новостей НАСА Шерил Уорнер в беседе с Newsweek.

Как рассказала Уорнер, аудиосистема на космической станции может соединять «несколько аппаратов и модулей», поэтому часто там можно услышать шумы.

2 сентября стало известно, что пристыкованный к МКС корабль Starliner начал издавать странные звуки.

В августе НАСА заявило, что корабль Starliner без экипажа отстыкуется от МКС 6 сентября и вернется на Землю на следующие сутки. Астронавты НАСА отправятся на Землю в феврале 2025-го на корабле Crew Dragon.

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      Юлия Мискевич
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