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14:19, 2 сентября 2024Наука и техника

Пристыкованный к МКС Starliner начал издавать странные звуки

Астронавт Уилмор: корабль Starliner начал издавать странные звуки

Фото: Steve Nesius / Reuters

Пристыкованный к Международлной космической станции (МКС) корабль Starliner начал издавать странные звуки, заявил астронавт НАСА Бутч Уилмор. Об этом сообщает ArsTechnica.

«Из динамика доносится странный шум... Не знаю, что его издает», — сказал в ходе переговоров с Центром управления полетов в Хьюстоне (США) находящийся на околоземной орбите американский астронавт.

Член экипажа Starliner затруднился определить происхождение звуков и пообещал продолжить наблюдение за кораблем.

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В августе НАСА заявило, что корабль Starliner без экипажа отстыкуется от МКС 6 сентября и вернется на Землю на следующие сутки. Австронавты НАСА отправятся на Землю в феврале 2025-го на корабле Crew Dragon.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первая пилотируемая миссия Starliner сопровождалась неполадками в двигательной системе корабля.

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      Иван Потапов
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