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17:25, 3 сентября 2024Экономика

Польша собралась построить завод по выпуску боеприпасов для ЕС и Украины

Президент Польши Дуда объявил о строительстве завода по производству боеприпасов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководство Польши собирается построить завод по производству боеприпасов, который позволил бы улучшить снабжение Украины и пополнять европейские запасы. Об этом в рамках выступления на оборонной выставке в Кельцах объявил президент Анджей Дуда, передает РИА Новости.

По его словам, фабрика по выпуску боеприпасов — это именно то, что нужно стране и НАТО. Политик указал, что боевые действия на Украине в течение двух с половиной лет продемонстрировали, насколько велика нехватка снарядов в Европе, а закрыть ее можно только своим производством. К тому же строительство завода продемонстрирует ответственность Варшавы перед Североатлантическим альянсом, заключил Дуда.

Ранее местные СМИ сообщили, что лидеры правящей коалиции Польши договорились о резком росте военных расходов на 2025 год. В проекте бюджета эта статья выросла с 4,1 до 4,7 процента ВВП, то есть почти до 50 миллиардов долларов, хотя в 2024 году эта доля уже была рекордной.

В конце июля стало известно, что Киев заказал у немецкого оборонного гиганта Rheinmetall строительство военного завода на своей территории. Предприятие займется выпуском боеприпасов калибра 155 миллиметров, объем производства составит не менее 100 тысяч снарядов в год.

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      Платон Щукин
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