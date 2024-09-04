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18:42, 4 сентября 2024Россия

«Альтушка» и «скуф» стали претендентами на победу в «Слове года»

РБК: претендентами на победу в «Слове года» стали «альтушка» и «скуф»

Фото: Nikita Tarasevich / Unsplash

В пятерку претендентов на победу в конкурсе «Слово года» вошли слова «альтушка», «скуф», «аскеза», «баланс», «беспилотник» и «волонтер». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу проекта, организаторами которого являются импринт «Лингва» (АСТ нонфикшн), издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения».

Слово «альтушка» пришло из TikTok. Происходит от английского alternative — альтернативный, иной. Как самоназвание применяется для того, чтобы подчеркнуть, что носительница не такая, как все. «Аскеза» — методика достижения духовных целей через самоограничение и исполнение трудных обетов. В современном понимании термин обозначает отказ от чего-либо по собственному желанию.

«Скуф» является оскорбительным прозвищем для мужчин с лишним весом, пренебрежением к спортивным занятиям и отсутствием стиля в одежде. Чаще всего к ним относят людей старше 30 лет, работающих в офисе или на заводе, получающих низкую зарплату.

Всего в списке претендентов на победу 50 слов. В частности, в нем оказались «выборы» (6 место), «душный» (8 место), «иноагент» (12 место), «миграция» (20 место) и «мобилизация» (22 место).

Главными словами прошлого года стали «нейросеть», GPT и «база». Словарь современного украинского сленга «Мыслово», в свою очередь, выбрал термин «мобилизация» словом 2023 года.

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      Варвара Кошечкина
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