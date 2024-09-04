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18:53, 4 сентября 2024Силовые структуры

Арестованы фигуранты дела о мошенничестве в центре содержания иностранцев в Москве

Суд арестовал 2 фигурантов дела о мошенничестве в ЦВСИГ в Сахарово

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения сотруднику Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в московском Сахарово Абдулгапизу Мустапаеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Подсудимый арестован до 3 ноября. Также на два месяца заключен под стражу второй фигурант дела Рудик Текнеджян.

По версии следствия, они вводили в заблуждение иностранных граждан, обещая сократить срок их пребывания в центре, не обладая при этом такими возможностями.

3 сентября Следственный комитет России сообщил о возбуждении двух уголовных дел в связи с махинациями в миграционном центре. В МВД уточнили, что в совершении преступлений подозреваются наемный работник и гражданский служащий. Мошенничество выявили оперативники управления собственной безопасности МВД.

По данным следствия, фигуранты дела заработали благодаря афере 80 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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