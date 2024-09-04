Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:18, 4 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ

«Страна»: в Киеве сгорел очередной автобус ВСУ

Фото: Global Look Press

Очередной автобус Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорел в Киеве, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«В Киеве сгорел очередной военный бус... Предполагается поджог», — говорится в сообщении.

В июне в Одессе ночью сожгли автомобиль, принадлежавший работнику Приморского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Инцидент случился в поселке Котовского. Кто именно совершил нападение на транспортное средство, неизвестно.

В трех регионах Украины было совершено три поджога автомобилей военных. Один из этих случаев произошел в Днепре (украинское название Днепропетровска), где неизвестный на автопарковке облил бензином автомобиль Volkswagen, находящийся на балансе ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

      На Украине обеспокоились после отставок в правительстве

      В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ

      Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»

      Джиджи Хадид оголила грудь во время фотосессии для модного журнала

      В Раде анонсировали большую перезагрузку правительства Украины уже на этой неделе

      В Раде рассказали о возможной отставке главы МИД Украины

      Умер отец Павла Буре

      Названо число убитых и раненых украинских военных при ударе по Полтаве

      Учительница совратила ученика и устроила с ним 15 сексуальных свиданий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше