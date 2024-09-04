«Страна»: в Киеве сгорел очередной автобус ВСУ

Очередной автобус Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорел в Киеве, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«В Киеве сгорел очередной военный бус... Предполагается поджог», — говорится в сообщении.

В июне в Одессе ночью сожгли автомобиль, принадлежавший работнику Приморского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Инцидент случился в поселке Котовского. Кто именно совершил нападение на транспортное средство, неизвестно.

В трех регионах Украины было совершено три поджога автомобилей военных. Один из этих случаев произошел в Днепре (украинское название Днепропетровска), где неизвестный на автопарковке облил бензином автомобиль Volkswagen, находящийся на балансе ВСУ.