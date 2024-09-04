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10:25, 4 сентября 2024Экономика

Доставлять грузы из Китая в Россию стало дороже

Глава «АвтоГрузЭкс» Филатов: морская доставка из КНР в РФ подорожала вдвое

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

По итогам августа 2024 года стоимость морской доставки грузов из Китая во Владивосток увеличилась более чем в два раза в сравнении с майским показателем. О резком удорожании подобного вида поставок заявил глава ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов. Его слова приводит газета «Известия».

За этот период времени, уточнил он, стоимость морской доставки 20-футового контейнера (типа 20 DC) выросла до 2,5-3 тысяч долларов, а 40-футового (40 DC/HC) — до 4-4,5 тысячи. Кроме того, в последний летний месяц заметно увеличились сроки ожидания пустующих контейнеров и свободного места на судне — в среднем до 2,5 недели. Удорожание логистических перевозок из Китая в Россию аналитики связали с нехваткой порожних контейнеров, которые скапливаются в РФ в ожидании обратной загрузки.

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На фоне удорожания морских доставок из Китая в Россию растет и стоимость железнодорожных поставок в этом направлении. В августе последний показатель увеличился на 31 процент в сравнении с майским уровнем и достиг отметки в 7,5-8 тысяч за 40-футовый контейнер, добавил Филатов. В компании Shuttle Logistic уточнили, что по итогам апреля-июня тариф на железнодорожную доставку вырос почти на 50 процентов.

О решении Китая резко поднять стоимость поставок товаров в Россию и Белоруссию стало известно еще в первой половине мая 2024 года. Согласно данным экспедиционных компаний, тарифы на прямые железнодорожные перевозки в этом направлении выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения. В свою очередь, ставки морских фрахтов увеличились на 800-1500 долларов. На этом фоне суммарные объемы поставок машин, оборудования и механизмов из КНР в РФ за март снизились на 15 процентов и опустились до отметки в 2,9 миллиарда долларов в денежном выражении.

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