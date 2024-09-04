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17:27, 4 сентября 2024Спорт

Клуб из ОАЭ анонсировал подписание контракта с Промесом

Клуб из ОАЭ «Дубай Юнайтед» анонсировал подписание контракта с Промесом

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Футбольный клуб из ОАЭ «Дубай Юнайтед» в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) анонсировал подписание контракта с бывшим форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом.

Команда опубликовала кадры с медосмотра голландца. «Скоро будут большие новости! Крупное подписание контракта с "Юнайтед" близко. Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности!» — говорится в посте.

В июле сообщалось, что Промес захотел вернуться в «Спартак». Уточнялось, что у игрока случилась депрессия после того, как красно-белые разорвали с ним контракт 1 июля.

В феврале Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции. 14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. Кроме того, летом 2023 года футболист получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом. 17 мая 2024 года футболист был освобожден из-под стражи в Дубае. Несмотря на это, ему запретили покидать ОАЭ.

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      Алексей Гусев
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