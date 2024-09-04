Ляйсан Утяшева показала усыпанное веснушками лицо без макияжа

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в белой футболке и рубашке поверх нее в цвете фуксия. При этом звезда собрала волосы и отказалась от косметики, демонстрируя естественность и лицо, усыпанное веснушками. «Без фильтра. Веснушки набросились на меня... снова», — подписала она.

В августе Ляйсан Утяшева снялась в купальнике на яхте. Знаменитость позировала в слитном купальнике с цветочным принтом и розовыми вставками на ткани. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру.

