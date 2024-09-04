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15:04, 4 сентября 2024Мир

МИД России предупредил Европу об опасности создаваемых украинских батальонов

Захарова: Европа может столкнуться с создаваемыми там украинскими батальонами

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Европа может столкнуться с создаваемыми там батальонами из уехавших военнообязанных украинцев. Об опасности европейские страны предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, они ещё не поняли этого, какую чуму собственными руками создали в виде террористического киевского режима и так называемых батальонов, которые сейчас будут рекрутироваться или создаваться из рекрутированных на территории западноевропейских стран граждан Украины», — сказала дипломат.

По ее словами, формируемые украинские батальоны ударят в том числе и по странам Западной Европы.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила Европейский союз (ЕС) в продолжении конфликта на Украине. Она заявила, что Евросоюз поддерживает нереализуемые ультиматумы президента Украины Владимира Зеленского. Захарова подчеркнула, что Евросоюз мог бы остановить конфликт на Украине в течение двух недель, перестав поставлять Киеву западное оружие.

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      Семен Александров
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