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16:47, 4 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о второй за час атаке ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило о пресечении атаки на Белгородскую область

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за час попытались атаковать Белгородскую область. О ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, новая атака произошла 4 сентября около 16:00 по московскому времени. Ранее Министерство сообщало о нападении беспилотника в 15:20.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на село Новое Таволжанка в Белгородской области пострадали два человека.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы бригады СМП доставляют в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава области.

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      Никита Абрамов
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