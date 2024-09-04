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07:46, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали деморализующим удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве

NYT назвала деморализующим удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Западная газета New York Times (NYT) назвала деморализующим удар по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве на фоне неудач на востоке страны.

«Удар стал деморализующим для Украины в тот момент, когда ее силы отступают на главном фронте в Донбассе», — отметили авторы материала.

В статье говорится о том, что атака на военный институт стала одной из мощнейших и продемонстрировала огневую мощь российских войск.

Накануне ВС РФ ударили ракетой «Искандер» по учебному центру ВСУ в Полтаве. Появились данные, что в этот момент там проходило построение личного состава. Удар мог уничтожить сотни военных.

Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что атака велась как раз в тот момент, когда там проводили обучение иностранные наемники. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крупные потери в результате атаки. Политик сообщил, что под ракетный удар также попало одно из зданий Института связи.

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      Марина Совина
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