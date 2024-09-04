На Западе отставки в правительстве Украины сравнили с бегущими с корабля крысами

Профессор Малинен об отставках в правительстве Украины: крысы бегут с корабля

Крысы бегут с корабля. Так об отставках в украинском правительстве высказался профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«Переломный момент приближается. Крысы бегут с тонущего корабля. Будьте готовы», — написал он.

3 сентября в Верховную Раду Украины заявления об уходе в отставку подали сразу несколько министров. Свои должности захотели покинуть министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Уточняется, что его заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Ранее бывшая премьер-министр Польши и депутат Европейского парламента (ЕП) Беата Шидло прокомментировала отставку Кулебы. Она выразила надежду, что новый глава МИД Украины будет решать трудные вопросы, которые будут стоять на повестке дня между двумя странами.