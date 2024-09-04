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14:02, 4 сентября 2024Наука и техника

Apple откажется от дешевых экранов для iPhone

Nikkei Asia: с 2025 года все смартфоны Apple получат OLED-дисплеи

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Корпорация Apple запланировала полностью отказаться от IPS-дисплеев в своих смартфонах. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Журналисты агентства выяснили, что в начале 2025 года компания представит iPhone SE с OLED-экраном. Таким образом, корпорация полностью откажется от IPS-экранов или жидкокристаллических дисплеев в своих смартфонах.

О том, что будущий iPhone SE получит OLED-дисплей, неоднократно сообщали инсайдеры. В середине августа эту информацию подтвердил обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Источники Nikkei Asia отметили, что на будущий отказ от более дешевых IPS-экранов в пользу более качественных и дорогих OLED-панелей указывают договоренности Apple с поставщиками.

Корпорация Тима Кука полностью прекратит отношения со своими давними партнерами из Японии — Japan Display (JDI) и Sharp. В 2015 году обе компании поставили американскому IT-гиганту 200 миллионов IPS-панелей. Поставщикам придется сократить производство: так, Sharp будет производить жидкокристаллические дисплеи только для телевизоров.

В свою очередь Apple заказала партию OLED-панелей для новых iPhone у китайской BOE Technology Group и южнокорейской LG Display.

Ранее журналисты издания MacRumors перечислили гаджеты, которые Apple снимет с производства осенью. В их число вошли iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone 13 и другие устройства.

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      Андрей Ставицкий
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