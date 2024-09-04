Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об удержании территории в Курской области. Подобными заявлениями «киевский режим обнажает свою сущность», убежден пресс-секретарь главы государства.
«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и выполнять те задачи, которые стоят», — обозначил Песков.
Песков уточнил, что перед Москвой стоит задача по завершению специальной военной операции на Украине.
Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области
3 сентября Зеленский в интервью NBC News заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области.
Украина будет удерживать территорию, поскольку это является неотъемлемой частью плана победы по прекращению войны
Зеленский отметил, что администрация президента США не знала об операции в Курской области, а дальнейшие планы по действиям ВСУ на территории России он не может обсуждать из-за неудачного опыта в «разрекламированном» контрнаступлении прошлым летом.
В России слова Зеленского об удерживании территории назвали блефом
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров убежден, что слова Зеленского о курском приграничье блеф или игра воображения. Он отметил, что пока Россия не оттеснит украинские войска с территории Курской области, о начале переговоров между Москвой и Киевом речи быть не может.
«Сначала надо разобраться с теми террористами, которые проникли на нашу территорию», — заключил он.
Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.