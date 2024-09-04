Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:34, 4 сентября 2024Мир

«Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

Песков напомнил Зеленскому о целях СВО после слов об оккупации Курской области
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об удержании территории в Курской области. Подобными заявлениями «киевский режим обнажает свою сущность», убежден пресс-секретарь главы государства.

«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и выполнять те задачи, которые стоят», — обозначил Песков.

Песков уточнил, что перед Москвой стоит задача по завершению специальной военной операции на Украине.

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

3 сентября Зеленский в интервью NBC News заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области.

Украина будет удерживать территорию, поскольку это является неотъемлемой частью плана победы по прекращению войны

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский отметил, что администрация президента США не знала об операции в Курской области, а дальнейшие планы по действиям ВСУ на территории России он не может обсуждать из-за неудачного опыта в «разрекламированном» контрнаступлении прошлым летом.

Фото: Alina Smutko / Reuters

В России слова Зеленского об удерживании территории назвали блефом

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров убежден, что слова Зеленского о курском приграничье блеф или игра воображения. Он отметил, что пока Россия не оттеснит украинские войска с территории Курской области, о начале переговоров между Москвой и Киевом речи быть не может.

«Сначала надо разобраться с теми террористами, которые проникли на нашу территорию», — заключил он.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

      Польский министр понадеялся на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

      В ЕС обвинили Германию в укреплении отношений с Россией

      Обвиняемому в растрате 18 миллионов рублей ректору БФУ продлили арест

      Диетолог назвал полезные при диабете продукты

      Зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео

      Вучич опроверг планы Сербии передать истребители ВСУ

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      На Украине назвали катастрофическим удар ВС России по Полтаве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше