«Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

Песков напомнил Зеленскому о целях СВО после слов об оккупации Курской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об удержании территории в Курской области. Подобными заявлениями «киевский режим обнажает свою сущность», убежден пресс-секретарь главы государства.

«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и выполнять те задачи, которые стоят», — обозначил Песков.

Песков уточнил, что перед Москвой стоит задача по завершению специальной военной операции на Украине.

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

3 сентября Зеленский в интервью NBC News заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области.

Украина будет удерживать территорию, поскольку это является неотъемлемой частью плана победы по прекращению войны Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский отметил, что администрация президента США не знала об операции в Курской области, а дальнейшие планы по действиям ВСУ на территории России он не может обсуждать из-за неудачного опыта в «разрекламированном» контрнаступлении прошлым летом.

Фото: Alina Smutko / Reuters

В России слова Зеленского об удерживании территории назвали блефом

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров убежден, что слова Зеленского о курском приграничье блеф или игра воображения. Он отметил, что пока Россия не оттеснит украинские войска с территории Курской области, о начале переговоров между Москвой и Киевом речи быть не может.

«Сначала надо разобраться с теми террористами, которые проникли на нашу территорию», — заключил он.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.