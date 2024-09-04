Полуголый россиянин устроил погром в супермаркете и упал замертво

В Балашихе мужчина под наркотиками устроил погром в супермаркете и упал замертво

В подмосковной Балашихе полуголый мужчина под воздействием наркотических веществ ворвался в супермаркет, устроил там погром и упал замертво, об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, россиянин посреди ночи вбежал в торговый центр «Адмирал». Он стал крушить витрины и залезать на полки. Кроме того, неадекватный гражданин нападал на сотрудников магазина.

Спустя некоторое время работники сумели скрутить мужчину. Пока они дожидались сотрудников полиции, дебошир перестал подавать признаки жизни. Спасти его не удалось.

Позже выяснилось, что мужчина приехал в Московскую область из Вышнего Волочка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина разгромила сауну из-за залога в две тысячи рублей и избила 65-летнюю сотрудницу.

Отмечалось, что администратор отказалась возвращать деньги, поскольку гостья со своей компанией разрезала арбуз на бильярдном столе и испортила сукно.