Появились кадры со звуком взрыва в Туле

В сети опубликовали кадры со звуком взрыва над Тулой

В сети появились кадры со звуком взрыва, прозвучавшим над Тулой утром в среду, 4 сентября. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На видеозаписи, сделанной камерой видеонаблюдения, установленной на подъезде, слышен грохот. От него срабатывает сигнализация у автомобилей и разлетаются птицы. Впоследствии слышно эхо взрыва.

О звуках взрывов над Тулой очевидцы сообщили утром 4 сентября. По их словам, громкие звуки прозвучали около 5.40 по московскому времени. Официально власти эту информацию не комментировали. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Грохот, предварительно, был вызван переходом самолета на сверхзвук.

В ночь на среду, 4 сентября, по данным Минобороны, силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем. В акватории, помимо этого, уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Об отражении атак в Тульской области не сообщалось.