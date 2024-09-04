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06:31, 4 сентября 2024Наука и техника

Samsung выпустила защищенный квантовый смартфон

Samsung представила защищенный смартфон с квантовым шифрованием

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung представила смартфон, оснащенный квантовым чипом. На это обратило внимание издание PhoneArena.

Девайс под названием Galaxy Quantum 5 создан на базе телефона Galaxy A55, который вышел весной. Устройство имеет дополнительный чип S2Q000 с квантовым генератором случайных чисел. Galaxy Quantum 5 позиционируют как личный гаджет для сотрудников государственных организаций и корпораций.

В компании объяснили, что благодаря квантовому чипу телефон может генерировать случайные числа для обеспечения шифрования и дешифрования поддерживаемых приложений. В том числе, S2Q000 используют при работе биометрического сенсора и в банковских сервисах. По словам инженеров Samsung, сгененированную чипом комбинацию символов невозможно предсказать.

Также аппарат имеет 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой обновления 120 герц, процессор Exynos 1480, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Galaxy Quantum 5 оснащен тройной камерой с объективами разрешением 50, 12 и 5 мегапикселей, и батареей емкостью 5000 миллиампер-часов.

Стоимость смартфона с квантовым шифрованием составила 618 200 корейских вон, или около 41 тысячи рублей. Устройство поступит в продажу только в Южной Корее.

Ранее блогеру под ником Michael MJD удалось установить на iPhone операционную систему Windows XP. Энтузиаст использовал эмулятор, с помощью которого также запустил на смартфоне игру Half-Life.

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      Андрей Ставицкий
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