Российская авиакомпания лишила инвалида жизненно важного устройства и нарвалась на суд

Авиакомпания лишила инвалида электроприставки для коляски и нарвалась на суд

Популярная российская авиакомпания лишила инвалида специальной элекстроприставки для коляски и нарвалась на суд. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, житель Санкт-Петербурга Николай Горев вылетал в Москву из кубинского Варадеро в конце марта 2024 года. Мужчина передвигается на коляске, но с помощью электроприставки, жизненного важного для него устройства.

«Это (сделали) наши умельцы, — рассказал Горев. — Они находятся в Набережных Челнах. Они взяли обычный электросамокат и немножко его трансформировали, чтобы устройство можно было подключать к инвалидному креслу».

На Кубу россиянин прилетел без проблем, а вернулся с курортного острова на родину уже без приставки. По словам Николая, командир воздушного судна решил, что электроприставка из-за аккумулятора не подходит под нормы перевозки.

Из-за случившегося инвалиду пришлось постоянно просить людей о помощи. Тяжелым для пассажира стал момент, когда он покидал лайнер и поймал взгляд одного из пилотов. «Он посмотрел на меня как на отброс общества, — добавил он. — С таким пренебрежением, что из-за меня возникла вся эта ситуация».

Судебное заседание по этому делу пройдет в Московском районном суде в Северной столице 17 сентября. Мужчина хочет приехать туда самостоятельно при помощи своей электроприставки, которую ему ранее пришлось оставить на Кубе.

Ранее бортпроводники авиакомпании Wizz Air вынудили инвалида-колясочника ползти до туалета в самолете. Инцидент попал на видео.