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15:31, 4 сентября 2024Наука и техника

Российская «Марфа» оказалась непригодной для Марса

НПО «Андроидная техника»: робот «Марфа» создан для работы на Земле, а не Марсе

Фото: NASA / JPL / Arizona State University / Cornell University / Reuters

Российский робот «Марфа» — наследник «Федора» — создан для работы на Земле, а не в космосе, однако на его основе могут быть созданы роботизированные космические платформы, заявил исполнительный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя, робот оказывается непригодным для Луны и Марса, поскольку создан «для земных условий, а необходимо сделать так, чтобы робот был создан изначально для условий работы в безвоздушном пространстве, где присутствуют космическая радиация и экстремальная температура».

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В марте 2022-го исполнительный директор в беседе с «Роскосмос ТВ» сообщил, что космонавты назвали робота «Федора» бесполезным в современных условиях Международной космической станции.

В сентябре 2019-го на Землю успешно вернулась спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-14», внутри которой находился «Федор».

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      Иван Потапов
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