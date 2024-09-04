За прошедший месяц в Северной Корее казнили от 20 до 30 человек. По данным TV Chosun, причиной расправ стала неспособность чиновников предотвратить ущерб от наводнений, которые охватили в июле и августе значимую часть страны.
В частности, чиновники якобы были связаны с бывшим секретарем отделения Трудовой партии Кореи (ТПК) Кан Бон Хуном в провинции Джаган, пострадавшей от наводнений. Ранее он также занимал должность заместителя министра военной промышленности.
Ким Чен Ын заявил, что строго накажет нерадивых чиновников
Как отмечает агентство Yonhap, на внеочередном заседании политбюро партии в конце июля северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что строго накажет тех, кто пренебрег должностными обязанностями и несет ответственность за последствия наводнений.
Лидер КНДР лично проинспектировал ситуацию в провинции Пхенан-Пукто. Потопление произошло в районах Синуйджу и Уиджу, где пострадали более четырех тысяч домов. Во время посещения одного из них он врезался в дерево.
По данным южнокорейских СМИ, наводнения из-за проливных дождей на северо-западе страны унесли жизни до 1,5 тысячи человек. Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подобные заявления клеветой, обвинив Южную Корею в намерении очернить КНДР.
Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями паводков в КНДР.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии», — написал глава государства.
Путин выразил уверенность нормализации обстановки в пострадавших районах, заверив, что Северная Корея может рассчитывать на нашу помощь и поддержку России.