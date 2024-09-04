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18:17, 4 сентября 2024Мир

Северную Корею обвинили в массовых казнях чиновников. Местные власти не справились с последствиями наводнений

TV Chosun: в КНДР казнили десятки чиновников из-за последствий наводнений

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

За прошедший месяц в Северной Корее казнили от 20 до 30 человек. По данным TV Chosun, причиной расправ стала неспособность чиновников предотвратить ущерб от наводнений, которые охватили в июле и августе значимую часть страны.

В частности, чиновники якобы были связаны с бывшим секретарем отделения Трудовой партии Кореи (ТПК) Кан Бон Хуном в провинции Джаган, пострадавшей от наводнений. Ранее он также занимал должность заместителя министра военной промышленности.

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

Ким Чен Ын заявил, что строго накажет нерадивых чиновников

Как отмечает агентство Yonhap, на внеочередном заседании политбюро партии в конце июля северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что строго накажет тех, кто пренебрег должностными обязанностями и несет ответственность за последствия наводнений.

Лидер КНДР лично проинспектировал ситуацию в провинции Пхенан-Пукто. Потопление произошло в районах Синуйджу и Уиджу, где пострадали более четырех тысяч домов. Во время посещения одного из них он врезался в дерево.

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По данным южнокорейских СМИ, наводнения из-за проливных дождей на северо-западе страны унесли жизни до 1,5 тысячи человек. Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подобные заявления клеветой, обвинив Южную Корею в намерении очернить КНДР.

Фото: Agencia Central de Noticias de Corea / Servicio de Noticias de Corea / AP

Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями паводков в КНДР.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии», — написал глава государства.

Путин выразил уверенность нормализации обстановки в пострадавших районах, заверив, что Северная Корея может рассчитывать на нашу помощь и поддержку России.

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