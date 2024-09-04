США понадеялись на помощь Индии в завершении конфликта на Украине

Белый дом: США надеются на помощь Индии в завершении конфликта на Украине

США надеются, что Индия поможет завершить конфликт на Украине. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

При этом чиновник добавил, что США также будут приветствовать участие любой другой страны, которая хочет помочь положить конец конфликту на условиях Киева.

Ранее стало известно об отказе Индии проводить саммит по урегулированию конфликта на Украине из-за исключения России из переговорного процесса. Как сообщало агентство Bloomberg, премьер-министр страны Нарендра Моди «с опаской» относится к украинской инициативе провести саммит без участия Москвы.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Индию за позицию по выбору места и времени мирных переговоров по Украине.