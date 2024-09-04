Стало известно о готовности «Краснодара» продать игрока «Спартаку» за 16 миллионов евро

«Краснодар» готов продать московскому «Спартаку» колумбийского нападающего Джона Кордобу. Об этом стало известно «Чемпионату».
По информации источника, сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Однако на данный момент красно-белые не могут договориться с игроком по зарплате. «Краснодар» настроен закрыть сделку в ближайшее время, чтобы успеть купить Кордобе замену.
В нынешнем сезоне Кордоба провел четыре матча в чемпионате России. В активе 31-летнего форварда один забитый мяч и одна результативная передача.
Колумбиец забил четыре мяча в десяти матчах за свою национальную сборную. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.