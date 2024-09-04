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23:26, 4 сентября 2024Спорт

Стало известно о готовности «Краснодара» продать игрока «Спартаку» за 16 миллионов евро

«Чемпионат»: «Краснодар» готов продать Кордобу «Спартаку» за 16 миллионов евро

Фото: Pavel Kashaev / Reuters

«Краснодар» готов продать московскому «Спартаку» колумбийского нападающего Джона Кордобу. Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Однако на данный момент красно-белые не могут договориться с игроком по зарплате. «Краснодар» настроен закрыть сделку в ближайшее время, чтобы успеть купить Кордобе замену.

В нынешнем сезоне Кордоба провел четыре матча в чемпионате России. В активе 31-летнего форварда один забитый мяч и одна результативная передача.

Колумбиец забил четыре мяча в десяти матчах за свою национальную сборную. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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