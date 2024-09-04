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15:02, 4 сентября 2024Экономика

Турция начала мешать провозу товаров в Россию

Посол Ерхов: в Турции выдавливают компании, занятые транзитом товаров в Россию

Фото: Umit Bektas / Reuters

Компаниям, которые заняты транзитом товаров в Россию через Турцию, становится все сложнее работать, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Его цитирует ТАСС.

По его словам, банки этой страны стали чаще «выдавливать» такие компании. Им блокируют переводы и закрывают счета.

В конце августа сообщалось, что, несмотря на попытки Москвы и Анкары улучшить ситуацию, проблемы с банковскими переводами между двумя государствами сохраняются.

Между тем по итогам первых семи месяцев 2024 года Россия оказалась главным поставщиком товаров в Турцию. Экспорт РФ составил 25,81 миллиарда долларов в денежном выражении.

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      Кирилл Луцюк
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