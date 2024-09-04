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14:33, 4 сентября 2024Бывший СССР

Украинский пленный обратился к мировому сообществу с просьбой по АЭС

Пленный солдат ВСУ Шкода призвал мировое сообщество не допустить диверсий на АЭС

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Шкода обратился к мировому сообществу с просьбой не допустить диверсий на атомных электростанциях (АЭС). Его слова передает РИА Новости.

«Я хочу сейчас обратиться ко всему мировому сообществу, чтобы не допустить аварии, как на Чернобыльской АЭС», — призвал Шкода. Пленный солдат ВСУ также рассказал, что он должен был в составе разведроты добраться до АЭС в Курской области, чтобы заминировать станцию. Однако сделать это не удалось, на территории российского региона украинский военнослужащий был взят в плен.

Шкода также заявил, что приказ взорвать бомбу на Курской АЭС отдал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что данная задача вызвала опасения у солдат, перед которыми ее поставили.

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По словам пленного украинского военнослужащего, на встрече с солдатами ВСУ Сырский признавал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС. Шкода отметил, что главком украинской армии подтверждал участие Запада и обещал, что после запланированного взрыва «все будет нормально».

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      Екатерина Грищенко
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