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16:49, 4 сентября 2024Россия

В российском регионе увеличили единовременную выплату контрактникам

Брянский губернатор Богомаз: выплату контрактникам увеличили до миллиона рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Единовременную выплату контрактникам в Брянской области увеличили до миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, размер выплаты формируется из федеральной и региональной частей, первая из которых составляет 400 тысяч рублей, а вторая — 600 тысяч. При этом Богомаз подчеркнул, что выплата будет положена также при поступлении на военную службу при мобилизации, а также при заключении контракта с войсками нацгвардии.

«Государство оказывает все большую поддержку участникам специальной военной операции их семьям (...) Поступая на военную службу по контракту, наши защитники теперь будут получать 1 миллион рублей», — написал в блоге губернатор.

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      Марк Леонов
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