В США объяснили крушение F-16 желанием Зеленского получить вознаграждение от России

Джонсон: Зеленский мог приказать сбить F-16 ради вознаграждения от России

Президент Украины Владимир Зеленский мог приказать сбить американский истребитель F-16, чтобы получить от России вознаграждение за его уничтожение. Такую версию крушения самолета в шутку выдвинул бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Думаю, это сделал Зеленский. Он понял, что русские готовы предоставить крупное денежное вознаграждение тому, кто первым уничтожит F-16», — пошутил Джонсон.

Он добавил, что в настоящее время существует множество версий о причинах крушения истребителя. По словам Джонсона, ясно лишь то, что самолет уничтожен, и украинские войска «потеряют еще».

Ранее бывший служащий авиации Военно-морских сил Франции и эксперт по аэронавтике Ксавье Тительман заявил, что истребитель, вероятнее всего, сбила украинская система противовоздушной обороны, которую Киев получил не от США.

Об уничтожении первого американского истребителя F-16 стало известно 28 августа.