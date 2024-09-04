Венесуэла поблагодарила Россию за осуждение ареста США самолета Мадуро

Венесуэла поблагодарила МИД РФ за поддержку после ареста США самолета Мадуро

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале выразил благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой за осуждение действий США, арестовавших самолет президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

«От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову за ее решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет», — написал он.

Также дипломат отметил, что страна ценит поддержку Москвы в защите ее суверенитета.

Ранее США арестовали самолет Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Власти Венесуэлы после конфискации самолета обвинили американскую сторону в пиратстве.