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06:32, 4 сентября 2024Мир

Венесуэла поблагодарила Россию за осуждение ареста США самолета Мадуро

Венесуэла поблагодарила МИД РФ за поддержку после ареста США самолета Мадуро

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале выразил благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой за осуждение действий США, арестовавших самолет президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

«От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову за ее решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет», — написал он.

Также дипломат отметил, что страна ценит поддержку Москвы в защите ее суверенитета.

Ранее США арестовали самолет Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Власти Венесуэлы после конфискации самолета обвинили американскую сторону в пиратстве.

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      Марина Совина
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