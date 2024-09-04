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20:40, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Впавшей в кому порнозвезде дали неутешительный прогноз

Фото: @emilywillisx3

Руководитель программы медицинских наук Честерского университета Великобритании, доктор Гарет Най дал неутешительный прогноз по поводу состояния американской порнозвезды Эмили Уиллис, впавшей в кому из-за передозировки наркотиков. Его слова передает портал Daily Star.

По словам доктора, Уиллис пережила остановку сердца и в результате получила повреждение мозга. «Она, кажется, находится в сознании, узнает людей и может следить за ними глазами. Однако весьма вероятно, что она столкнулась с состоянием, которое называется синдромом изоляции», — рассказал Най, говоря о порноактрисе.

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Как объяснил специалист, человек с этим синдромом понимает, где и с кем он находится, но при этом не может двигаться и разговаривать из-за паралича почти всех мышц тела. При этом он может моргать и двигать зрачками. «Она (Уиллис — прим. «Ленты.ру») может никогда не оправиться от этого состояния, и это наиболее вероятный исход. Возможность, что она сможет полноценно передвигаться и вернуться к нормальной жизни, крайне маловероятна», — заявил доктор.

В мае родственники Уиллис сообщили, что она начала реагировать на внешние раздражители. Также они рассказали, что постоянно разговаривают с актрисой, включают ей музыку и показывают фотографии в надежде, что это поможет ей выйти из комы.

В феврале стало известно, что Уиллис попала в больницу из-за передозировки наркотиков. Врачи описывали ее состояние как критическое. Через некоторое время звезда фильмов для взрослых впала в кому.

Эмили Уиллис снималась для многих крупных порностудий. Актриса неоднократно становилась лауреатом премий в индустрии контента для взрослых, в том числе XBIZ Award и AVN Awards.

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      Олег Давыдов
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