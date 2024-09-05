21-летняя девушка рассказала об отношении родителей к ее 46-летнему мужу

21-летняя девушка по имени Фелиция раскрыла необычную причину, по которой родители невзлюбили ее 46-летнего мужа. Об их отношении к ее выбору она рассказала в интервью YouTube-каналу Love Don't Judge.

Фелиция познакомилась с Адамом, когда ей было 19 лет. По ее словам, узнав о большой разнице в возрасте, они решили остаться просто друзьями, однако не смогли справиться с усиливающимися чувствами и все же вступили в отношения. Как отмечает Фелиция, Адам — именно тот тип бойфренда, против которого всегда выступали ее родители: он ездит на мотоцикле, носит банданы и кожаные куртки и имеет темное прошлое.

Адам рассказал, что провел суммарно 11 лет в тюрьме. Его арестовывали около 100-150 раз. К тому же долгое время он употреблял наркотики. «Я был очень плохим мальчиком», — признался мужчина.

Несмотря на то, что Адам изменился и стал заниматься волонтерской работой, родители Фелиции так и не смогли его принять. Особенно девушку ранило то, что они не пришли на их свадебную церемонию. Раньше она общалась с матерью как с лучшей подругой, но теперь все изменилось. «Я хочу, чтобы родители Фелиции видели, что их дочери не причиняют вреда, она счастлива, и мы просто наслаждаемся жизнью», — прокомментировал ситуацию Адам.

Ранее 34-летняя женщина заявила, что если она расстанется со своим 77-летним женихом, то не будет заводить отношения с другими мужчинами. По ее словам, она осознает проблемы, связанные с возрастом партнера, в том числе ухудшение его здоровья, но считает, что никто «не может соперничать с ним».

