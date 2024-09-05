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16:46, 5 сентября 2024Экономика

Биржевая цена на бензин обновила рекорд с начала года

Биржевая стоимость Аи-92 впервые с начала года превысила 62 тыс. рублей за тонну

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду, 5 сентября, стоимость бензина Аи-92 обновила максимум с начала года, достигнув 62 023 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

За сутки цена выросла на 1,27 процента, а в денежном выражении с начала недели — на 3,3 тысячи рублей. Стоимость Аи-95 поднялась на 1,19 процента, до 73 864 тысячи за тонну, что примерно на 1,5 тысячи меньше, чем максимум за год.

Биржевые цены на бензин резко ускорили рост в последнюю неделю. Это происходит на фоне продления запрета на экспорт до конца года, а также снижения добычи нефти в августе в соответствии с требованиями ОПЕК+.

В то же время глава Минэнерго России Сергей Цивилев отрицает возможность влияния пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возникшем после падения обломков украинского дрона в минувшие выходные, на проблемы с обеспечением бензином.

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      Платон Щукин
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