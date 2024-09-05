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16:58, 5 сентября 2024Ценности

Названы устаревшие модели осенних курток

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Модная блогерша с никнеймом @ladyblue_official назвала устаревшие модели осенних курток. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 895 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша отметила байкерские кожаные куртки черного цвета. По ее словам, большинство моделей выполнены из материалов плохого качества.

Кроме того, автор видео обратила внимание на стеганые куртки и пальто из флиса, которое она сравнила со старым ковром для ванной комнаты. «Или оно похоже на дешевую плюшевую игрушку из автомата в торговом центре», — с иронией высказалась она.

В заключение юзерша упомянула бежевые тренчи и куртки-авиаторы. В последнем случае она пояснила, что такие изделия выглядят дешевыми, и вместо них лучше приобрести дубленку.

В августе стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд осени. По словам специалиста, в предстоящем сезоне популярными вновь будут прозрачные вещи.

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      Мария Винар
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